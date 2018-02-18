27 قتيلا في اشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية والقاعدة

عدن: قتل ثمانية جنود و19 من مسلحي تنظيم القاعدة في اشتباكات في جنوب اليمن الاحد، في وقت يشن الجيش اليمني هجوما كبيرا على مناطق تمركز التنظيم الجهادي، على ما أفادت مصادر عسكرية يمنية وكالة فرانس برس.

واعلنت المصادر "مقتل ثمانية جنود من قوات النخبة الحضرمية المدعومة من التحالف العربي و19 من مسلحي القاعدة في العملية العسكرية التي اطلق عليها اسم الفيصل والتي بدأت الجمعة لتطهير مناطق تقع في صحراء حضرموت من تنظيم القاعدة".

وصرح اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت لفرانس برس إن "هناك عمليتين متزامنتين الأولى في وادي المسني غرب المكلا والثانية في وادي عمد".

واضاف " تم احكام السيطرة على وادي المسني (في حضرموت) ولم يتبقى سوى فلول يتم ملاحقتها في مناطق مجاورة للوادي"، حيث كان يتحصن نحو 40 من مسلحي القاعدة.

ومدينة المكلا هي اكبر مدينة يمنية من حيث عدد السكان تقع تحت سيطرة تنظيم القاعدة بين عامي 2015 و2016، قبل أن يحررها الجيش والميليشيات العسكرية المتحالفة معه.

وتشن القوات الخاصة، التي تلقت تدريباتها على ايدي الامارات، القوة الرئيسية مع السعودية في التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية، هجوما عسكريا منذ الجمعة للقضاء على خلايا القاعدة في محافظة حضرموت.

ويتمتع وادي المسني ووادي عمد باهمية استراتيجية للسيطرة على الساحل الجنوبي الشرقي لليمن.

وقتل أكثر من 9,200 شخص منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في الحرب ضد الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران في اذار/مارس 2015، دعما للرئيس اليمني المعترف به عبد ربه منصور هادي.