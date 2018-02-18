أخنوش ردًا على ابن كيران: نحن ضد أي خطاب عدمي

الرباط: في أول رد له على التصريحات النارية التي أطلقها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، والتي حذر من خلالها من تحالف السلطة والمال، وما يمثله ذلك من خطر على الدولة، قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار بالمغرب، إن أعضاء و مناضلي الحزب يقفون ضد أي خطاب عدمي، يبعث على بث اليأس والتشكيك في نفوس المواطنين، والإقرار بعدم النهوض بالبلاد ، و نهج طريق النجاح، وهي كلها آراء سياسوية لا مكان لها داخل الحزب.

عزيز اخنوش

وأفاد أخنوش أثناء كلمة ألقاها في ندوة الأطر للتجمع الوطني للأحرار، أمس السبت، بمدينة الدار البيضاء، أن الحزب يهدف لإعطاء الصورة الحقيقية، والتي تتجلى في أن أي شيء قابل للحدوث في البلاد، في ظل وجود أناس يريدون أن يعملوا، مما يجعل أعضاء الحزب يشعرون بالتفاؤل، حيث أن كل المشاكل التي تتم إثارتها يمكن العمل على حلها، بفضل إرادة المغاربة.

و أضاف أخنوش قائلا"من يرى المستقبل أسودا، مكانه موجود في أحزاب أخرى، و ليس بيننا، نحن نقوم بالبناء و سنظل على نفس المسار خلال السنوات الأربع المقبلة، الحمد لله أن التجمع ممتلئ بناس يجلبون القيمة المضافة، من رجال أعمال وأصحاب مقاولات، يؤدون الضريبة في آخر السنة، يريدون مساندة الحزب، و نحن هنا لإمدادهم بالثقة، لأنه إذا لم يكن هناك ناس مثلنا، فلن تكون هناك ثقة في الاستثمار، عليهم أن يعاينوا من يعملون في السياسة و يظهرون طريقا إيجابية، نحن نشتغل مع العمال و نحارب البطالة ونعاين مشاكل المواطنين".

و قال اخنوش إنه لم يرد الحديث عن قطاعات الصحة والتعليم والشغل، خاصة أن هذا الأخير تمت مقاربته من طرف الحزب عن طريق الاستثمار، و أشار إلى ان التجمع الوطني للأحرار سيعمل على إخراج مشروع، يكون الحزب أول من عمل عليه، و سيتعرض للانتقاد.

و زاد أخنوش قائلا"انا فخور بما نقدمه للشعب المغربي ونحن نقبل الانتقادات، لذا، فأنا أشجع الناس على طرح ملاحظاتهم وانتقاداتهم، سعيا لإقرار نموذج للرؤيا خاص بالتجمع الوطني للأحرار، في قضية النموذج الذي نريده مستقبلا. نحن بحاجة للأطر الحزبية التي تقوم بالتعريف بهذا المشروع إعلاميا، و نحن بدورنا لن نقف وسنذهب لمناطقكم. أوجه حديثي للمهندسين، من فضلكم لا تستدعونا للمكاتب، بل خذونا للقاء المواطنين، وكلنا مستعدون لذلك، و الوزراء كذلك على أتم الاستعداد، كل شخص يذهب لمنطقة، أمدونا بالمشاريع التي تكون في بدايتها فكرة وتصبح حقيقة بعد ذلك".

و اعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار أن ما يقوم به مناضلو و أعضاء الحزب ينبع من حبهم لبلادهم المغرب، وليس لكونهم فقط يمثلون هذه الهيئة الحزبية، التي تتجند للعمل على كسب رهان جميع المعارك،أولها معركة الهشاشة والفقر.

و صرح أخنوش أن الأحزاب السياسية، بما فيها التجمع الوطني للأحرار لم تكن تمنح الفرصة في الماضي للمواطنين والأطر، من أجل أخذ الكلمة والتعبير عن المشاكل المطروحة، لكن التجمع يستدرك اليوم هذا الأمر، ليكون المرآة التي تعكس أفكارهم وما يريدون قوله.

و اعتبر ابن كيران في وقت سابق أن التعامل مع المواطنين أمر لا يتقنه إلا السياسيون، خاصة أن الشعب المغربي يحن للسياسيين الصالحين والأحزاب الأصيلة، وذلك أثناء كلمة له ألقاها بمناسبة انعقاد مؤتمر شبيبة حزبه.

و أضاف ابن كيران متوجها بحديثه لأخنوش" نحن لا نحسد الأغنياء، لكنهم اليوم أصبحوا كبار أغنياء العالم، دون أن نكون نعرفهم من قبل، ف(مبارك مسعود) "، أي"هنيئا لهم".

واضاف"عزيز..أقول لك وأنصحك بان تشاهد برنامج وثائقي أميركي حول إنقاذ الرأسمالية، فالأميركيون يشتكون من تداخل الرأسمال والسياسة، فلتقتدوا بهم".