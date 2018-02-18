اربعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي

بيروت: اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان اربعة اشخاص على الاقل قتلوا الاحد في انفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي، بعد اشهر من الهدوء في هذه المدينة ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا.

من جهتها اشارت وكالة الانباء السورية (سانا) الى الانفجار لكنها اعلنت انه تسبب بخمسة قتلى.

واعلن المرصد ان "انفجارا عنيفا هز مدينة القامشلي الواقعة بريف الحسكة الشمالي، تبين أنه ناجم عن انفجار في سيارة في الحي الغربي من المدينة، ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص وأصابة ثلاثة اخرين بجروح".

ولم يوضح المرصد ما اذا كان القتلى من المدنيين او المقاتلين.

ويخضع القسم الاكبر من القامشلي لسيطرة القوات الكردية، في حين ان قوات النظام تسيطر على قسم صغير من المدينة.

وتعرضت القامشلي لتفجيرات عدة خلال سنوات النزاع تبنى غالبيتها تنظيم الدولة الاسلامية.