محكمة لاهاي تنظر في خلاف دبلوماسي بين فرنسا وغينيا الإستوائية

لاهاي: تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارًا من الاثنين جلسات جديدة للنظر في الخلاف بين فرنسا وغينيا الإستوائية التي تتهم باريس بانتهاك الحصانة الدبلوماسية لنجل رئيسها.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترت منذ أن فتح القضاء الفرنسي في 2016 تحقيقًا ضد تيودوران أوبيانغ نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ، المتهم بنهب خزائن الدولة وشراء عقارات فخمة في أغلى مناطق العالم.

حكم القضاء الفرنسي على تيودوران أوبيانغ، الذي يشغل منصب نائب الرئيس في بلاده، في أكتوبر بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ أيضًا، في هذه القضية.

يقول القضاء الفرنسي إن نجل تيودورو أوبيانغ، الذي يقود غينيا الإستوائية بقبضة من حديد منذ 1979، اشترى في فرنسا بأموال غير مشروعة عقارات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتضم خصوصًا قصرًا تبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع في الدائرة 16 في باريس، أحد أفخم أحياء العاصمة الفرنسية.

ويحاكم تيودوران أوبيانغ منذ 2016 في باريس، إذ إن محكمة العدل الدولية لم تطلب تعليق الملاحقات القضائية الفرنسية بحقه على الرغم من طلب غينيا الإستوائية، التي ترى أن الحصانة التي يتمتع بها قد انتهكت.

وأكدت فرنسا بعد ذلك أن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في هذه القضية، مشيرة إلى معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

سيسعى الوفد الفرنسي في الجلسات العامة الاثنين إلى إثبات صحة هذه النقطة، قبل أن يرد عليه وفد غينيا الإستوائية الثلاثاء. وستنظم جولة جديدة من المرافعات الأربعاء والجمعة.

توترت العلاقات مجددًا بين البلدين في يناير عندما صرح وزير خارجية غينيا الإستوائية أغابيتو مبا موكوي أن محاولة الانقلاب التي أحبطتها سلطات بلاده في ديسمبر تم التخطيط لها في فرنسا. لكنه استبعد أي تورط للسلطات الفرنسية في هذه القضية التي يلفها غموض كبير.

