استئناف البحث عن الطائرة الإيرانية المفقودة

أقرباء ركاب إيرانيين على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران "آسمان" التي فقدت فوق جبال زاغروس أمس بالقرب من مطار مهرآباد في طهران

استأنفت فرق الإنقاذ الإيرانية صباح الاثنين عمليات البحث عن طائرة الركاب التي تقلّ 66 شخصًا، وفقدت الأحد، بينما كانت تحلق فوق منطقة جبلية في جنوب غرب إيران، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيلاف من طهران: علّقت السلطات الإيرانية مساء الأحد عمليات البحث عن الطائرة التابعة لشركة الطيران "آسمان" ومن طراز "إيه تي آر-72"، بسبب الأحوال الجوية القاسية، مع تساقط ثلوج وهطول أمطار ورياح عاتية. وترجح السلطات أن تكون الطائرة التي أقلعت من طهران، تحطمت، وقتل جميع ركابها.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين طهران ومدينة ياسوج، التي تبعد حوالى 500 كلم إلى الجنوب من العاصمة الإيرانية. وقد فقدت من شاشات الرادار خلال عاصفة ثلجية في منطقة جبال زاغروس قبيل ظهر الأحد، بينما كانت تقترب من وجهتها. وعرقلت الأحوال الجوية السيئة عمل فرق الإنقاذ طوال نهار الأحد.

مساعدة فرنسية

لم توضح الوكالة الرسمية ما إذا كانت الأحوال الجوية في منطقة البحث عن الطائرة ستسمح الاثنين بإرسال مروحيات لم تتمكن من الإقلاع الأحد.

وفي مؤشر إلى صعوبة المهمة التي تنتظر فرق الإنقاذ، نقلت الوكالة عن مسؤول محلي عن العمليات قوله إنه ينبغي البحث في حوالى مئة قمة.

وأعلن المكتب الفرنسي للدراسات والتحليلات لسلامة الطيران المدني مساء الأحد إرسال ثلاثة "محققين" و"مستشارين تقنيين" للمساعدة على التحقيق الذي تجريه السلطات الإيرانية لمعرفة أسباب الحادث.

