غارات إسرائيلية ردًا على إطلاق صاروخ من غزة

غزة: شنت مقاتلات إسرائيلية فجر الاثنين غارات على مواقع لحركة حماس في غزة ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. ولم تؤد غارات الاثنين ولا الصاروخ الذي أطلق من غزة إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وشهد اليومان الأخيران هجمات متبادلة بين الطرفين. وكانت القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 18 موقعًا لحركة حماس في سلسلتين من الضربات الجوية، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

جاءت الغارات ردًا على انفجار يبدو أنه نجم من عبوة فلسطينية يدوية الصنع عند السياج الحدودي مع غزة. وقد أدى إلى جرح أربعة جنود إسرائيليين كانوا يتفقدون السياج الحدودي. وأعلن الجيش أن "جنديين أصيبا بجروح بالغة، وثالث أصيب بجروح متوسطة الخطورة، وآخر بجروح طفيفة".

وتشهد المنطقة الحدودية بين غزة وإسرائيل توترًا هو الأخطر منذ الحرب الأخيرة في 2014 بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه أن مقاتلاته "استهدفت بنى تحتية تحت الأرض في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ على إسرائيل". ولم يوضح البيان طبيعة البنى المستهدفة.

