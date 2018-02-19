زلزال متوسط يضرب المكسيك ويسبب هلعًا للسكان

مكسيكو: ضرب زلزال متوسط القوة جنوب غرب المكسيك صباح الاثنين، ما تسبب بحالات هلع بين السكان، بعد الزلزال القوي الذي وقع قبل يومين، ولم يسفر عن سقوط ضحايا.

واعلن المعهد الجيولوجي الاميركي ان زلزالا بقوة 5,9 درجات ضرب على عمق 40,2 كلم، وعلى بعد نحو 32 كيلومترا الى شمال شرق بلدة سانتا كاتارينا ميتشواكان في ولاية واهاكا عند الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش.

واعلن الدفاع المدني المكسيكي على تويتر "حتى الآن لم ترد تقارير عن اضرار". وكتب الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو ان الدفاع المدني على تواصل مع السلطات المحلية. وكان زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب المنطقة مساء الجمعة الماضي.

لم يؤد زلزال الجمعة الى وفيات، الا ان 14 شخصا قتلوا على الارض جراء تحطم مروحية كانت تقلّ وزير الداخلية المكسيكي الى المنطقة، لم يصب ركابها باذى.

وقع الزلزال بعد خمسة اشهر من هزتين مدمرتين اودتا بحياة 465 شخصا. وتقع المكسيك عند نقطة التقاء خمس صفائح تكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل.

