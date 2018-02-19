520 ألفًا زاروا معرض الدار البيضاء للنشر والكتاب

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال المغربية أن الدورة الـ 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي اختتمت فعالياتها، الأحد، سجلت رقمًا مهمًا على مستوى الزوار، ناهز 520 ألف زائر، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 72 في المائة، مقارنة بالدورة الماضية، الشيء الذي يعكس، حسب المنظمين، جاذبية المعرض.

إيلاف من الرباط: تميزت الدورة، في حصيلتها، باستضافة جمهورية مصر العربية، كــ"ضيف شرف"، ممثلة في وفد رسمي وثقافي وفني، رأسته وزير الثقافة المصرية، إلى جانب عدد مهم من الكتاب والمبدعين ومندوبي المؤسسات البحثية والأكاديمية؛ مع مشاركة أكثر من 700 عارض مباشر وغير مباشر، يمثلون 45 بلدًا، قدموا رصيدًا وثائقيًا جاوز 125 ألف عنوان، صدر أكثر من نصفها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

أثناء توقيع أحد العناوين والإصدارات الجديدة في المعرض

على مستوى الحقول المعرفية، بالنسبة إلى العناوين المعروضة، مثل حقل الأدب نسبة 21 في المائة، متبوعًا بكتاب الطفل بنسبة 16 في المائة، والعلوم الاجتماعية بنسبة 15 في المائة، والديانات بنسبة 9 في المائة، والعلوم الحقة والتطبيقية بنسبة 8 في المائة، والتاريخ والجغرافيا بنسبة 7 في المائة، والفلسفة بنسبة 6 في المائة، والاقتصاد والقانون بنسبة 6 في المائة، واللغات بنسبة 6 في المائة، والفنون بنسبة 2 في المائة، إضافة إلى العموميات بنسبة 4 في المائة.

وقالت الوزارة إنها حرصت، مع شركائها، على أن يعكس الرصيد الوثائقي المعروض، في دورة هذه السنة التي تواصلت منذ الثامن من الشهر الجاري، قيم التعايش التي تطبع المغرب، مستبعدة كل إصدار يمسّ بثوابت المملكة أو يزدري الأديان أو يحرّض على الكراهية والعنف أو العنصرية.

إحدى الندوات الثقافية المصاحبة للمعرض المغربي

كما أشارت إلى أن البرنامج الثقافي العام، الذي شكل فضاء للنقاش الحر وللجدل ولتداول الأفكار، بلغ عدد فقراته 791 نشاطًا، توزع على الندوات واللقاءات والتوقيعات، إضافة إلى البرنامج الخاص بالأطفال، بينما وصل عدد المشاركين في البرنامج إلى 1566 متداخلًا، من المغرب ومن العالم العربي ومن الخارج.