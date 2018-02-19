بريطانيا تدعو إيران لوقف تصعيد الصراع باليمن

لندن: طالب وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، إيران بوقف الأنشطة التي تهدد بتصعيد الصراع في اليمن، وذلك بعد العثور على صواريخ ومعدات إيرانية المنشأ في اليمن.

وأوضح جونسون أن لجنة من الخبراء عثرت على صواريخ ومعدات إيرانية تم إرسالها إلى اليمن، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال في بيان: "أدعو إيران لوقف الأنشطة التي تهدد بتصعيد الصراع، ودعم التوصل لحل سياسي للصراع الدائر في اليمن".

وأضاف: "أدعو كذلك كل أطراف الصراع للالتزام الكامل بالقوانين الدولية القابلة للتطبيق، ومنها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الاثنين، إن باريس قلقة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى دعم إيران للحوثيين في اليمن.

وأكدت فرنسا مجددًا التزامها بالاتفاق النووي الإيراني. وقالت إنها ترغب في تنفيذه بدقة وتواصل الحوار مع شركائها الأوروبيين والأميركيين بشأن البرنامج النووي.