اغتيال سياسي هندي في انفجار قنبلة استهدفته قبل موعد انتخابات محلية

نيودلهي: قتل أربعة اشخاص الاثنين، بينهم مرشح في الانتخابات الهندية المحلية المقبلة في انفجار قنبلة في شمال شرق الهند، قبل ثمانية أيام من موعد هذه الانتخابات، على ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وأدى الانفجار الذي وقع في ولاية ميغالايا مساء الاحد الى تدمير السيارة التي كان جوناثون سانغما (43 عاما) المرشح باسم حزب محلي يستقلها، وهو في طريقه للمشاركة في تجمع انتخابي في الولاية.

وقال شالانغ مومين نائب قائد الشرطة في ولاية ميغالايا إن سانغما "كان في طريقه لالقاء خطاب في تجمع عام في احدى القرى. كما قتل ايضا ثلاثة اشخاص اخرين كانوا في سيارته هم شرطي ومدنيان اثنان".

وتابع "نعتقد أن الانفجار ناجم عن قنبلة بدائية الصنع. لم نتوصل بعد لاي مشتبه بهم لكننا نعرف أن (سانغما) تلقى تهديدات من مسلحين في المنطقة عندما كان مرشحا خلال الانتخابات السابقة عام 2013".

وتشهد الولايات الواقعة في شمال شرق الهند والمحصورة بين الصين وبوتان ونبيال وبورما وبنغلادش اضطرابات منذ عقود، وهي متصلة بالهند عبر شريط أرضي ضيق.

وتنشط في هذه الولايات جماعات قبلية وحركات مسلحة طلبا لمزيد من الاستقلال ورفضا لحكم الحكومة المركزية.

ويذهب الناخبون في ميغالايا الى مكاتب الاقتراع في 27 فبراير لانتخاب برلمان محلي جديد من 60 عضوا.

وطالبت السلطات المحلية في الولاية باجراء تحقيقات فورية لكشف ملابسات ما وصفته بـ"الاغتيال السياسي".