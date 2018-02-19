اتهام إعلامية مصرية بالتحريض على خطف أطفال

قررت النيابة العامة المصرية حبس مقدمة البرامج ريهام سعيد ومنتج برنامجها ورئيس تحريره أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على اختطاف أطفال من خلال البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه على شاشة فضائية خاصة.

وأسندت النيابة إلى سعيد والآخرين اتهامات بالتحريض على اختطاف أطفال، وبث وإذاعة أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة بيع أطفال.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع سعيد وعدد من أعضاء فريق إعداد برنامج "صبايا الخير"، على خلفية اتهامهم بإعداد حلقة حول بيع واختطاف الأطفال، إذ تبين مشاركتهم في ارتكاب تلك الوقائع في الحقيقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن معدة البرنامج، وهي محبوسة بموجب قرار سابق ١٥ يوما، تواصلت مع عصابة لخطف وبيع الأطفال على أنها تريد شراء أطفال، واتفقت على دفع مبلغ 300 ألف جنيه للعصابة عن كل طفل واتفقت على شراء طفلين.

وقالت معدة البرنامج إنها أبلغت وزارة الداخلية قبل الذهاب للخاطفين بيوم واحد، وعقب التنسيق والقبض على الخاطفين وعودة الطفلين لأهلهما، فوجئت باتهام الخاطفين لها بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ المذكور.