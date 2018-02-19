السعودية وأفغانستان تبحثان التعاون الأمني بين البلدين

إيلاف من الرياض: استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الإثنين، مستشار الأمن الوطني في أفغانستان محمد أثمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين.

حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا.

كما حضره من الجانب الأفغاني عدد من المسؤولين وسفير أفغانستان لدى المملكة جلال كريم.