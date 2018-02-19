GMT 16:41 2018 الإثنين 19 فبراير GMT 17:10 2018 الإثنين 19 فبراير  :آخر تحديث

السعودية وأفغانستان تبحثان التعاون الأمني بين البلدين

صحافيو إيلاف من الرياض
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إيلاف من الرياض: استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الإثنين، مستشار الأمن الوطني في أفغانستان محمد أثمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين.

حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا.

كما حضره من الجانب الأفغاني عدد من المسؤولين وسفير أفغانستان لدى المملكة جلال كريم.


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