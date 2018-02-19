17 قتيلا اثر انهيار مقلب نفايات في موزمبيق

مابوتو: قتل 17 شخصا على الأقل اثر انهيار مكب نفايات في حي فقير في مابوتو عاصمة موزمبيق ما أدى إلى تدمير عدة منازل، كما أعلنت هيئة الطوارئ في هذا البلد الواقع في شرق افريقيا.

ويسود اعتقاد أن الامطار الغزيرة تسببت في انزلاق المكب وانهياره فوق أكواخ السكان الفقراء الذين كانوا نياما حيت وقع الحادث مساء الاحد.

وأوضحت هيئة الطوارئ الوطنية أن الحادث قد يسفر عن مزيد من الضحايا المحاصرين تحت ركام النفايات الضخمة في حي هولين الفقير في مابوتو.

وقال المتحدث باسم الهيئة أن "المعلومات التي تلقيناها من السلطات المحلية أن عدد السكان في هذه المنازل يتجاوز اعداد القتلى المسجلة، لذا لا يزال العمل جاريا للتأكد إذا كان هناك مزيد من القتلى".

وأشار إلى أن مكب النفايات دمر خمسة منازل وأن عناصر الانقاذ لا تزال تبحث عن ناجين بين الأنقاض.

وقالت تيريزا مانغو المسؤولة في هذا الحي "كان ينبغي اقفال هذا المكب منذ زمن. لكنهم لا يزالون يضعون النفايات فوق بعضها. وهذه هي النتيجة".

وتهطل الأمطار بغزارة على مابوتو منذ الاحد ما ادى الى تدمير منازل وغمر الطرق والمدارس بالمياه.