موسكو تستدعي القائم باعمال اوكرانيا احتجاجا على اعمال عنف في كييف

موسكو: اعلنت وزارة الخارجية الروسية انها استدعت الاثنين القائم باعمال اوكرانيا، للاحتجاج على قيام متظاهرين قوميين برشق مبان روسية في كييف بالحجارة.

واعلنت الخارجية الروسية في بيان انها استدعت الدبلوماسي الاوكراني للاحتجاج على "مواصلة الاعتداءات التي تستهدف مصالح روسية من قبل قوميين اوكرانيين هاجموا بالتواطؤ مع السلطات في السابع عشر والثامن عشر من شباط/فبراير المركز الروسي للعلوم والثقافة، ومكاتب لمصارف روسية، وممثلية روسو ترودنيتشيستفو" وهي وكالة روسية للتعاون الثقافي.

وندد البيان ب"عدم تحرك عناصر الشرطة الذين وقفوا مكتوفي الايدي" وب"الكتابات التي هاجمت رموز الدولة الروسية".

واعرب عن القلق ازاء "تنامي قوة التيارات القومية والنازيين الجدد في اوكرانيا مستفيدة من حماية ودعم السلطات الرسمية لها".

وكان ناشطون من احزاب سياسية قومية اوكرانية عدة القوا حجارة وبيضا على مبان رسمية روسية في كييف، خصوصا مكاتب الوكالة الروسية للتعاون الثقافي "روسوترودنيتشيستفو".

وكانت احداث مشابهة وقعت ايضا السبت امام المبنى نفسه، حيث قام متظاهرون باحراق العلم الروسي، حسب ما نقلت وكالة انترفاكس اوكرانيا للانباء.

وتشهد العلاقات بين اوكرانيا وروسيا توترا شديدا بسبب النزاع في شرق اوكرانيا، حيث تتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين في شرق البلاد بالسلاح والعتاد، الامر الذي تنفيه روسيا.

واوقع النزاع في شرق اوكرانيا اكثر من عشرة الاف قتيل منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014.