تفكيك شبكة لنقل مهاجرين غير شرعيين من فرنسا الى بريطانيا

باريس: اعلن مصدر في الشرطة الفرنسية الاثنين، انه تم تفكيك شبكة كانت تنقل مهاجرين سريلانكيين بشكل غير شرعي من فرنسا الى بريطانيا، عبر مطارات في شرق فرنسا او المانيا.

وقال المصدر ان عناصر الشرطة العاملين في المكتب المركزي لملاحقة الهجرة غير الشرعية، والعاملين في شرطة الحدود، اعتقلوا 11 شخصا في منطقة الالزاس في شرق فرنسا وفي المنطقة الباريسية.

وكانت الشبكة تنظم عمليات نقل سريلانكيين مقيمين في فرنسا الى بريطانيا من مطارات في شرق فرنسا وفي المانيا.

وكان المهاجرون ينقلون من باريس الى شرق فرنسا ثم ينتظرون تأمين "سبل سفرهم" وخصوصا الحصول على "جوازات سفر" تزودها بهم الشبكة.

وعند وصولهم الى لندن كان في استقبالهم احد عناصر الشبكة هناك الذي كان يتقاضى من كل منهم ما بين سبعة الى ثمانية الاف جنيه استرليني . وكانت الاموال توزع بعدها على اعضاء الشبكة.

وخلال الاعتقالات اكتشف المحققون وثائق تثبت تحويل اموال، ونسخا من هويات وتأشيرات مزورة.