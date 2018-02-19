الجبير: قطر لم تغير موقفها ولم توقف دعم وتمويل الإرهاب

إيلاف من الرياض: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن قطر لم تغير موقفها ولم توقف دعم وتمويل الإرهاب، مؤكدا :" نسعى مع شركائنا لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية".

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي، أن المملكة لمهمة المبعوث الدولي في اليمن.

وأكد الجبير أن الحوثيين انتكهوا القوانين الدولية بتهديد الأراضي السعودية، مشيرا إلى أنهم يتحملون مسؤولية الوضع الإنساني في اليمن.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونخ أمس الأحد، أن إيران دربت العديد من الخلايا الارهابية، كما نفذت عدة عمليات إرهابية حول العالم.

وشدد الجبير على أن السعودية ستواصل الضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها، مؤكدا أن مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979، كما تطرق إلى إيواء إيران لعناصر القاعدة، وتقديمها الملاذ لـ أسامة بن لادن.