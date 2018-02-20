مادورو يقترح لقاء ترمب وبدء حوار بينهما

كراكاس: اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين على نظيره الأميركي دونالد ترمب، عبر تويتر، أن يُقابله في كراكاس أو واشنطن بهدف بدء حوار.

وكتب مادورو على تويتر ان ترمب خلال حملته "دافع عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى، وقد حان الوقت لتطبيق (ذلك)، والانتقال من برنامج عدوان الى برنامج حوار. حوار في كراكاس أو في واشنطن؟ (...)". تأتي سياسة اليد الممدودة هذه، من جانب الرئيس الفنزويلي، في وقت بلغت العلاقات بين البلدين ادنى مستوياتها.

ففي بداية فبراير قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الصادرات النفطية الفنزويلية. وكانت واشنطن، التي انتقدت نظاما "فاسدا وعدائيا" في فنزويلا، ووصفت مادورو بالـ"ديكتاتور"، قد فرضت عقوبات فردية استهدفت كبار المسوولين في حكومة كراكاس.

كما كان مادورو قد ندد من جهته في الاسبوع الماضي بخطة "غزو عسكري" لفنزويلا. وتتهم فنزويلا الولايات المتحدة بالتآمر لقلب النظام في كراكاس. وكان الرئيس الفنزويلي اتهم الجمعة الجيش الكولومبي بتدريب فنزويليين بهدف القيام باستفزازات تؤدي الى اندلاع نزاع مسلح.

واعلن مادورو السبت عن مناورات عسكرية ستجري يومي 24 و25 فبراير يشارك فيها ايضا مدنيون بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات الخارجية المحتملة.

ومن المتوقع ان تعلن المعارضة الفنزويلية الثلاثاء قرارها مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت مصادر في ائتلاف المعارضة. وقالت المعارضة إنها تخشى أن يبقى مادورو في السلطة، من خلال التزوير، في ضوء دعم السلطات الانتخابية الفنزويلية له.

