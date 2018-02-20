واشنطن: من المقرر ان يشارك دونالد ترمب في هذا العام بعشاء نادي "غريديرون"، وهو تجمع سنوي للسياسيين والصحافيين، ليشكل ذلك أول مشاركة من هذا القبيل للرئيس الاميركي الذي كان في السابق قد صعّد خلافاته الحادة مع وسائل الإعلام.

واكدت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز نية ترامب المشاركة في عشاء نادي "غريديرون"، لكنها قالت في المقابل ان الرئيس "لم يتخذ اي قرار بشأن العشاء السنوي لمراسلي البيت الابيض".

وفي العام الفائت كان ترمب قد اعلن انه لن يشارك في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض غداة اشكال بشأن السماح لصحافيين بالمشاركة في لقاءات البيت الأبيض الإعلامية.

شكّل امتناع ترمب عن حضور حفل مراسلي البيت الابيض في 29 ابريل 2017 خرقا لتقليد عادةً ما يكون فيه الرئيس ضيف الشرف في إطار حفل يحضره الكثير من المشاهير.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة في العام المنصرم: "لن أشارك في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام". وأضاف "أطيب التمنيات للجميع، و(أرجو) أن تمضوا ليلة سعيدة!".

غير انّ رابطة مراسلي البيت الابيض التي بدات تنظيم هذا العشاء السنوي في 1921 بهدف جمع أموال من أجل منح صحافية، عقدت العشاء في العام الفائت كما كان مقررا.

وقال رئيسها جيف ميسون على تويتر يومذاك ان العشاء "كان وسيبقى احتفالا بالتعديل الأول (للدستور، يضمن حرية الصحافة) والدور المهم الذي تلعبه صحافة اخبارية مستقلة في جمهورية سليمة".

بنى ترمب حملته الرئاسية على انتقاد وسائل الاعلام الاميركية الرئيسة التي عارضت هيئاتها التحريرية بغالبيّتها ترشيحه، ثم كثّف هجومه منذ توليه الرئاسة متهمًا الإعلام بالتحيز والمبالغة في تصوير نكساته والتقليل من حجم انجازاته.

