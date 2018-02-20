مقتل اثنين من عمال الإغاثة في الكونغو الديموقراطية

كينشاسا: ذكرت الامم المتحدة الاثنين ان اثنين من عمال الاغاثة الكونغوليين قُتلا وخُطف ثالث بأيدي مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في منطقة كيفو المضطربة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في بيان "لقد فقدنا اثنين من العاملين في مجال المساعدات قُتلا خلال أدائهما واجبهما، بأيدي مسلحين مجهولين".

الرجال الثلاثة موظفون لدى منظمة "هيفرو" الكونغولية غير الحكومية المتخصصة في مشاريع تنقية المياه، وقد تعرّضوا السبت لهجوم بالقرب من قرية موشيكيري.

وعبّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة عن "ادانته الشديدة لهذا الهجوم الأخير"، ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشخص المحتجز كرهينة".

اضاف في بيانه ان "العاملين في مجال الإغاثة يجب ألا يتم استهدافهم ابدا"، معتبرا ان "هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الانساني الدولي ومعايير الطوارئ".

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأوضاع الأمنية مقلقة للغاية في منطقة كيفو، وهو ما يمثل "عقبة رئيسة" أمام العاملين في المجال الإنساني. وتمزق عقود من الحروب والفقر الكونغو الديموقراطية الغنية بالمعادن والأخشاب والتي كانت في السابق مستعمرة بلجيكية.

ويشهد شرق البلاد تحديدا أعمال عنف ويعاني منذ 20 عاما من نزاع مسلح بين مجموعات محلية وأجنبية، ينصبّ معظمه في الصراع من أجل السيطرة على الموارد إضافة إلى نزاعات عرقية وعلى الممتلكات.

