الرئيس اللبناني يصل إلى العراق

وصل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة ليوم واحد، هي الأولى لرئيس لبناني منذ أكثر من عقد.

إيلاف: أكد متحدث باسم الرئاسة العراقية لوكالة فرانس برس أن "الرئيس اللبناني وصل إلى بغداد ويجتمع مع نظيره العراقي فؤاد معصوم".

سيلتقي عون خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، كما سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في ختام جولته.

ويفترض أن يزور الرئيس اللبناني أيضًا كنيسة سيدة النجاة التي كانت في 31 أكتوبر 2010، مسرحًا لاعتداء دام قرب منطقة التسوق الرئيسة في بغداد، أودى بنحو 50 مصليًا، معظمهم من النساء والأطفال.

كان هذا الاعتداء الذي تبناه تنظيم القاعدة، الأكثر دموية ضد المسيحيين منذ الاجتياح الأميركي العام 2003، وأثار صدمة في المجتمع الدولي، ودفع بالمسيحيين العراقيين نحو الهجرة فرارًا من العنف في بلادهم.

من جهة ثانية، رحّبت الصحف العراقية بزيارة الرئيس اللبناني التي تأتي بعد إعلان العراق "النصر" على تنظيم داعش، وعنونت صحيفة "الصباح" الحكومية "بغداد ترحب بفخامة العماد"، فاردة إحدى صفحاتها للحديث عن أهمية الزيارة وتاريخ الرئيس اللبناني.

