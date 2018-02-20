رئيس الأركان التركي في عمّان

نصر المجالي: على وقع تداعيات التطورات العسكرية في شمال سوريا في إطار عملية "غصن الزيتون" العسكرية التركية المستمرة ضد الأكراد في عفرين، بدأ رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار زيارة رسمية الأردن.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الأركان التركي فور وصوله إلى عمّان، اليوم الثلاثاء، وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن أكار سيلتقي عددا من المسؤولين الأردنيين خلال الزيارة.

وأضاف البيان أن اللقاءات ستتناول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في سوريا والعراق.

أردوغان يزور الاردن

يذكر أن الملك عبدالله الثاني استقبل يوم الاثنين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي أعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الأردن قريباً.

واستعرض العاهل الأردني مع جاويش أوغلو العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة، مؤكدا الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات، ومواصلة التنسيق والتشاور خدمة لقضايا الأمة الإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وتركيا، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، حيث أكد أوغلو أن الحكومة التركية بصدد إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق التركية.

كما أشار الوزير التركي إلى تطلع بلاده لاستخدام ميناء العقبة كمركز إقليمي لدخول الصادرات التركية إلى مختلف الأسواق، خصوصا الإفريقية.

