السعودية تتصدر دول العالم في استخدام السوشيال ميديا

الرياض: تصدرت المملكة دول العالم في معدلات ارتفاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سنويًا، مقابل أن المعدل العالمي هو 13 %فقط، بحسب الإحصاءات الأخيرة التي كشف عنها مدير مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث أمس بمدينة الرياض، خلال ملتقى «التواصل الحكومي مع سناب شات»، بحضور أكثر من 150 مسؤولاً من مديري العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ومسؤولي الإعلام الجديد في الأجهزة الحكومية.

وقال المغلوث: «المركز يعد إحدى مبادرات وزارة الثقافة والإعلام لتحقيق أهداف المملكة الإعلامية الإستراتيجية»، موضحًا أن المركز جهة استشارية، وسيوفر سبل تعزيز الأداء الإعلامي للأجهزة الحكومية. وبحسب الإحصاءات، فإن عدد مستخدمي منصة «سناب شات» وصل إلى نحو 187 مليوناً يومياً يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو مع العائلة والأصدقاء ويشاهدون المحتوى الذي يقدمه أفضل الناشرين حول العالم.

ويحظى التطبيق بشعبية عالية عند السعوديين، إذ يصل عدد المتفاعلين يوميًا إلى أكثر من (2.8 مليون)، ويعد السعوديون من أكثر شعوب العالم استخدامًا له وتفاعلاً معه. وتعد هذه المنصة وسيلة مميزة تشجع الناس على الإبداع من خلال «التواصل عبر المحتوى المرئي»، لذلك حرص مركز التواصل الحكومي على استضافة هذا الملتقى للتعريف بأدوات وخصائص السناب شات لمسؤولي الاتصال في الأجهزة الحكومية لاستثماره بشكل إيجابي يخدم رسائلها.

يذكر أن عدد مستخدمي السناب شات في المملكة يبلغ نحو 9 ملايين مستخدم نشط.