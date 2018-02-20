فيديو لتسعينية تمارس الرياضة يحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة

لم تتوقف السيدة الأميركية اليزابيث زانين عن أداء تمارين رياضية بكل حيوية وسعادة بقيادة مدربتها في الصالة الرياضية، رغم كبر سنها الذي تعدى الـ 93 عاما. ونشر فيديو على موقع التواصل الإجتماعي «يوتيوب» حيث ظهرت المسنة زانين متلقية الإرشادات من مدربتها على إيقاع الموسيقى، إذ تقوم بتقليد الحركات الرياضية، بصالة في ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية.

وتقوم زانين بالتمارين جالسة على كرسيها، إذ يصعب عليها أن تقف لتمارس الرياضة، لكنها تتفاعل بأقصى ما يمكنها مع إبداء المرح الفائق. وحصد الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وحوالي 116 ألف إعادة تغريد و336 ألف إعجاب منذ نشره الخميس الماضي وقد قالت ابنة اليزابيث إن والدتها في سن الـ93 ٍ تؤدي تمارينها مصحوبة بابتسامة تجعلها تبدو أصغر بكثير من عمرها.