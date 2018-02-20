دبي: أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يناير 2018 والتي كان موضوعها "الأبيض".

وشهدت المسابقة استحواذاً خليجياً مستحقاً من خلال المصورة العُمانية بلقيس الخيفي والمصور الكويتي حمود الشايجي والمصور البحريني عيسى إبراهيم.

صورة فائزة للمصورة العُمانية بلقيس الخيفي

صورة المصور البحريني عيسى إبراهيم

وفاز من الهند المصور عبد الشكور، أما الفيليبين فقد مثّلها المصور جوي ريجينالدو.

صورة المصور الهندي عبد الشكور

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يناير استخدام الوسم HIPAContest_White#.

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: "التعقيد ليس رفيقاً مفضّلاً للإبداع البصري، على عكس البساطة القادرة على إحالة أفكارٍ سهلةٍ لتُحَفٍ بصريةٍ رائعة. صفاء اللون الأبيض ينعكس على فنون التصوير بطرق إبداعية تلمسونها بوضوح في الصور الفائزة، التي استطاع أصحابها توظيف اللون بحرفيةٍ لم تنتقص من الجمال والجاذبية. نبارك لهم الفوز المستحق".

وقال المصور الكويتي حمود الشايجي عن صورته الفائزة: "التقطّها العام الماضي في بيئة ثلجية في "هوكايدو" باليابان. سبق لي الفوز بمسابقات فوتوغرافية لكن الفوز بجائزة بهذا المستوى له شعور خاص. أتمنى النجاح في إيصال رسائلي عن الإنسانية والبيئة من خلال التصوير الفوتوغرافي. التصوير أداة فعّالة في نقل الرسائل الإيجابية في عالمنا وهذا ما أسعى له دائماً".

صورة المصور الكويتي حمود الشايجي

وقال المصور جوي ريجينالدو من الفيليبين "أنا مقيم في دبي وأعتبر برج O-14 من أشهر المباني في منطقة الخليج التجاري وأكثرها جاذبية بصرية بسبب تصميمه الفريد المشابه لتكوين الجبن. شاهدتُ العديد من الصور للمبنى لكني عملتُ على التقاط صورة له من منظورٍ جديد. لقد فزت من قبل في مجال التصوير لكن فوزي اليوم هو الحدث الفوتوغرافي الأهم بالنسبة لي حيث جائزة حمدان الدولية من أكبر الأسماء العالمية في هذه الصناعة، أتمنى الفوز مجدّداً بها وأرجو أن يدعم ذلك طموحي لأكون مصوراً صحافياً يوماً ما".