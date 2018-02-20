ترمب يدعم ميت رومني للفوز بمنصب سناتور في ولاية يوتا

واشنطن: اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء دعمه للمرشح الجمهوري السابق الى الانتخابات الرئاسية ميت رومني، في معركته للفوز بمنصب سناتور في ولاية يوتا.

وسبق ان تسلم رومني منصب حاكم ولاية ماساتشوستس والمعروف عنه انه وجه انتقادات لاذعة لترمب خلال الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري في السباق الى البيت الابيض.

واعلن الرئيس الاميركي في تغريدة على تويتر انه يدعم ميت رومني، معتبرا انه "سيكون سناتورا جيدا جدا" في حال فوزه. وسارع رومني الى شكره في تغريدة اخرى.

وكان الرئيس السابق الديموقراطي باراك اوباما فاز على ميت رومني عام 2012 في الانتخابات الرئاسية.

واعلن رومني الاسبوع الماضي ترشحه لمنصب سناتور ولاية يوتا، ليسجل بذلك عودته الى الساحة السياسية الاميركية.

وقال رومني في شريط فيديو وزعه "ان ولاية يوتا تستقبل المهاجرين الشرعيين من جميع انحاء العالم. ان واشنطن توجه الى المهاجرين رسالة اقصاء" في انتقاد مباشر لسياسة ترمب في مجال الهجرة.

وخلال الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري في اذار/مارس 2016 لم يتردد رومني في وصف ترمب ب"الدجال والمنافق".

الا ان رومني وترمب عادا واقاما علاقة جيدة بعد انتخاب الاخير رئيسا، حتى ان اسم رومني ورد خلال المشاورات لاختيار وزير للخارجية.

