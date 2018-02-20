انقاذ حوالى 450 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

طرابلس: أنقذ خفر السواحل الليبية الاثنين حوالى 450 مهاجرا بعد انجرافهم الى الساحل الغربي في عمليتين منفصلتين كما اعلنت البحرية الليبية الثلاثاء.

وقال متحدث باسم البحرية الليبية "بناء على إنذار تلقيناه نجحت دورية من خفر السواحل الليبية بدعم من زورق صيد الاثنين، في إنقاذ 325 مهاجرا غير شرعي، بينهم 35 سيدة و16 طفلا".

واوضح "وجدوا على متن قاربين بعد تعطل محركيهما". وبين المهاجرين مواطنون من تشاد ونيجيريا ومالي وليبيا ومن ساحل العاج.

وقد تمت عملية الانقاذ على بعد 13 كيلومترا شمال زوارا، بلدة ساحلية تقع على بعد مئة كيلومتر غرب طرابلس على مقربة من الحدود التونسية.

وفي عملية أخرى، أنقذ 117 مهاجرا، بينهم خمس سيدات وطفلان، قبالة بلدة زاوية (45 كيلومترا غرب طرابلس) وتمت اعادتهم الى العاصمة، بحسب ما قال الدكتور عبد العزيز المصراتي، عضو "منظمة المساعدة الانسانية الدولية" لـوكالة فرانس برس.

ولم يعلن عن تفاصيل حول نقطة انطلاق القوارب لكن عادة ما يعتمد المهربون الطريق المؤدي من غرب ليبيا باتجاه ايطاليا التي لا تبعد عنها اكثر من 300 كيلومتر.

ومنذ عهد معمر القذافي، يجتاز آلاف المهاجرين الحدود الجنوبية الليبية التي تمتد على حوالى 5 آلاف كيلومتر، محاولين الوصول الى اوروبا عبر البحر المتوسط.

ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011 وغياب الأمن، سجّل تزايد في حالات الهجرة غير الشرعية من ليبيا عبر ما بات يعرف بقوارب الموت.

