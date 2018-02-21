كيف احتفل رؤساء أميركا بأعياد ميلادهم في البيت الأبيض؟

صار يوم الرؤساء في الولايات المتحدة تقليدًا، بعدما بدأ احتفاءً بميلاد جورج واشنطن. فكيف يحتفل كل رئيس مرّ بالبيت الأبيض بميلاده؟

بدأت مناسبة "يوم الرؤساء" في الولايات المتحدة احتفالًا بعيد ميلاد جورج واشنطن في 22 فبراير. لكن العطلة تقررت ثالث يوم إثنين من هذا الشهر، لتمديد استراحة نهاية الأسبوع إلى ثلاثة ايام. استعرضت صحيفة واشنطن بوست بعض الحقائق الطريفة عن احتفال القادة الأميركيين بعيد ميلادهم.

جورج واشنطن

لم يهتم أول رئيس للولايات المتحدة كثيرًا بعيد ميلاده. حين أصبح في الثامنة والعشرين أمضى يومه في العمل على بناء سياج حول أشجار الدراقن في مزرعته. لكن، مع تقدمه في العمر وصعوده في الحياة السياسية الأميركية، أخذ المحيطون به يقيمون له حفلات لمناسبة عيد ميلاده. وفي غمرة حرب الاستقلال في عام 1778، فاجأت مجموعة من الجنود قائدها بعزف القرب امام مقره. وعندما أصبح واشنطن رئيسًا، كانت حفلات رقص تُقام لمناسبة عيد ميلاده.

توماس جيفرسون

لم يكن جيفرسون من المتحمسين لعيد ميلاده. وقال أحد أصدقائه إن عيد الميلاد الوحيد الذي كان يؤمن به هو يوم ميلاد الولايات المتحدة في 4 يوليو. وفي عام 1803، أعرب جيفرسون عن امتعاضه من أعياد الميلاد في رسالة إلى المدعي العام، قائلًا إنه رفض الافصاح عن عيد ميلاده وطلب من عائلته ألا تحتفل به.

جيمس بولك

كان بولك أول رئيس أميركي بلغ سن الخمسين وهو يمارس مهام الرئاسة، لكن من الصعب القول إنه احتفل بالمناسبة. فإن بولك لم ينتبه إلى يوم ميلاده إلا خلال الاستماع إلى موعظة في إحدى الكنائس. منذ ذلك الحين، لم يحتفل إلا ستة رؤساء بعيد ميلادهم الخمسين وهم في البيت الأبيض.

فرانكلين روزفلت

لمناسبة عيد ميلاده الثاني والخمسين، أقام روزفلت حفلة رومانية في البيت الأبيض. وتنكر الرئيس بزي القيصر فيما ظهرت السيدة الأولى إلينور بزي كاهنة دلفي في الاساطير اليونانية، وارتدى الضيوف أزياء رومانية ويونانية قديمة.

وعلى الرغم من وفاة ثلاثة رؤساء هم جون آدمز وتوماس جيفرسون وجيمس مونرو في 4 يوليو، فإن واحدًا فقط ولد في هذا اليوم، هو كالفن كوليج.

جون كنيدي

لعل أشهر احتفال بعيد ميلاد رئيس اميركي هو الاحتفال بعيد ميلاد جون كنيدي الخامس والأربعين في قاعة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة في نيويورك، حيث غنت له الممثلة الراحلة مارلين مونرو "عيد ميلاد سعيد ايها الرئيس". لكن الحفلة أُقيمت قبل نحو أسبوعين على عيد ميلاده الحقيقي.

وفي السنة التالية، سنة اغتياله، احتفل بعيد ميلاده على متن يخت في نهر بوتوماك في واشنطن.

جورج دبليو. بوش

احتفل جورج دبليو. بوش بعيد ميلاده الأربعين حين كان والده نائب الرئيس في فندق بولاية كولورادو مع شلة من الأصدقاء، والكثير من الخمرة. وفي اليوم التالي، حين خرج للركض وهو يعاني صداع بسبب الليلة السابقة، قرر الإقلاع عن تعاطي الكحول بالكامل.

باراك أوباما

اوباما آخر رئيس اميركي احتفل بعيد ميلاده الخمسين، وهو في البيت الأبيض حتى الآن، وذلك بحفلة شواء في حديقة الورود في البيت الأبيض، اعقبتها فاعلية من الموسيقى والرقص.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "واشنطن بوست". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2018/02/18/how-presidents-spent-their-birthdays/?utm_term=.4ea843911ddb#