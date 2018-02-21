اليابان ترصد انتهاكًا للعقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلنت اليابان أنها رصدت عملية يبدو أنها لنقل شحنة بين سفينة كتب عليها عبارات صينية وأخرى كورية شمالية، ما قد يشكل انتهاكًا للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. وهي ثالث حادثة من هذا النوع منذ بداية العام الجاري.

إيلاف: قالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان مساء الثلاثاء إن طائرة دورية عسكرية يابانية تواكب سفينة، لاحظت وجود "ناقلة النفط يو جونغ 2 التي ترفع علم كوريا الشمالية ملاصقة لسفينة صغيرة لم تعرف جنسيتها في عرض البحر" على بعد نحو 250 كلم قبالة سواحل شنغهاي.

يحمل جسم السفينة الصغيرة عبارة "مين نينغ دي يو 078" أي "إقليم فوجيان مدينة نينغدي ناقلة النفط 078". أضافت الوزارة التي نقلت الحادثة إلى الأمم المتحدة والدول المعنية أنه "بعد تقييم شامل (للمشهد) تشتبه الحكومة اليابانية بقوة بأنهما (السفينتان) قامتا بعمليات نقل متبادلة" تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكانت اليابان تحدثت مرتين قبل ذلك هذه السنة عن تبادل سلع في بحر الصين الشرقي بين ناقلة النفط الكورية الشمالية "ري سونغ غانغ 1" وسفن اخرى. وكانت الامم المتحدة منعت رسو ناقلة النفط الكورية الشمالية هذه في المرافئ العالمية.

وبمبادرة من الولايات المتحدة، فرض مجلس الامن الدولي في العام الماضي ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية تطال خصوصا صادرتها من الفحم الحجري والحديد وصيد السمك وصناعاتها النسيجية. كما تحد هذه العقوبات من وارداتها من النفط.

تقررت هذه الاجراءات بعد عمليات جديد لاطلاق صواريخ وتجربة نووية جديدة اجرتها بيونغ يانغ واعتبرت انها تشكل تهديدا للاستقرار الدولي.

