مقتل خمسة شرطيين وجندي في هجوم على مخفر للشرطة بجنوب افريقيا

بورت إليزابيث: هاجمت مجموعة مسلحة الاربعاء مخفرا للشرطة في جنوب افريقيا واستولت على أسلحة نارية في اعتداء أسفر عن مقتل خمسة شرطيين وجندي واحد، على ما أفاد المتحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.

اقتحمت العصابة مخفر الشرطة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء في مدينة انغكوبو الصغيرة في جنوب البلاد، وفتحت النار على رجال الشرطة الخمس وخطفت اثنين منهم، حسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فيش نايدو.

وقال نايدو "خلال الساعات الاولى لهذا الصباح، قتل ستة اشخاص حين اقتحم لصوص مخفر شرطة انغكوبو". وتابع أن "خمسة من القتلى الستة كانوا رجال شرطة يؤدون واجبهم"، موضحا ان "ثلاثة منهم قتلوا عندما اقتحم اللصوص المخفر فاتحين النار بشكل عشوائي على افراده".

وأشار المتحدث إلى أن اللصوص هربوا بسيارة للشرطة وبحوزتهم اسلحة نارية والشرطيين اللذين عثر على جثتيهما ملقيتين على حافة طريق في وقت لاحق. وقتلت العصابة المسلحة أيضا جنديا اثناء عملية هروبها من موقع الاعتداء. لم تتمكن الشرطة من تحديد دوافع هذا الهجوم.

يشار الى ان الاعتداءات ضد الشرطة شائعة في جنوب افريقيا حيث تسجل واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم. وقتل 57 شرطيا على الاقل اثناء ادائهم عملهم بين ابريل 2016 ومارس 2017، حسبما افادت احدث احصائيات تتعلق بالجريمة في البلد الواقع في اقصى افريقيا.