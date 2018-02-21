باكستان تتجنب إدراجها على لائحة دول متهمة بتمويل الإرهاب

اسلام اباد: اعلن وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف ان بلاده تفادت إدراجها على لائحة لدول متهمة بالارهاب، وذلك خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الاسبوع الجاري.

وكتب آصف في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من الثلاثاء أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة اشهر، من قبل "مجموعة العمل المالي" هيئة الحكومات التي تتخذ من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

اضاف "لا إجماع حول إدراج باكستان"، مشيرا الى ان بلده حصلت على مهلة ثلاثة اشهر بانتظار انتهاء تقرير جديد. وقال "ممتنون للاصدقاء الذين قدموا المساعدة". يأتي التأجيل بعد اسبوع على قيام باكستان بهدوء بتعديل قانوني ينص على ان تعتبر الافراد الذين تصنفهم الامم المتحدة ارهابيين، خارجين عن القانون.

في اعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة اصول "جماعة الدعوة" التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبها به رئيسا في هجمات بومباي عام 2008.

وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر ان الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة "مجموعة العمل المالي" (اي ايه تي اف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات اميركية لاسلام اباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.

أثارت تلك الخطوة قلقا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن ان ان يلحق أي نوع من القيود المالية ضررا بالافاق الاقتصادية في البلاد.

وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترا منذ هجوم الرئيس دونالد ترمب على باكستان في اغسطس الماضي، متهما اسلام اباد بايواء "عناصر تنشر الفوضى". وفي يناير أمر ترمب بتعليق المساعدة العسكرية الاميركية لباكستان التي قال انها لا تبذل جهودا كافية لاستهداف حركة طالبان الافغانية وشبكة حقاني.

أدرجت باكستان لسنوات على لائحة "مجموعة العمل المالي" حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد "تقدم ملموس" في تلبية مطالب المجموعة.

في 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية. و"مجموعة العمل المالي" هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل المتطرفين.

