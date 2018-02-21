وفاة فلسطيني متاثرًا بجروح أصيب بها في مواجهات الجمعة

غزة: اعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة شاب فلسطيني صباح الاربعاء متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جرت الجمعة في القطاع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل خلال تظاهرات احتجاج على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "احمد محمد ابو حلو (19 عاما) وهو من سكان مخيم البريج" وسط قطاع غزة.

وتشهد المناطق الحدودية ونقاط التماس في قطاع غزة والضفة الغربية مواجهات خصوصا كل جمعة بين متظاهرين والجيش الاسرائيلي أسفرت عن سقوط قتلى فلسطينيين ومئات الجرحى.

