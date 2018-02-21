الرباط: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) اليوم من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ "داعش" مكونة من ستة عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة، ينشطون بمدينة طنجة.

وتفيد التحريات أن عناصر هذه الخلية التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورطون في اعتداءات في حق عدة أشخاص بهذه المدينة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة.

كما أظهر البحث أن العناصر الموقوفة على صلة بالشبكة الإرهابية الموالية ل"داعش" التي تم تفكيكها بتاريخ اول فبراير بمدينتي طنجة ومكناس، حيث تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف المس الخطير بأمن واستقرار المملكة.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام، وكذا عصي وسلسلة حديدية وسراويل عسكرية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.

وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.