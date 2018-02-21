مقتل جنديين تركيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني

أنقرة: قتل جنديان تركيان الاربعاء في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود العراقية، في هجوم نسب الى متمردين اكراد، بحسب ما اعلن الجيش التركي.

اوضح بيان قيادة الجيش التركي ان جنديين قتلا وجرح ثالث جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع في محافظة هكاري عند الحدود العراقية.

ونفذ الهجوم "عناصر منظمة ارهابية انفصالية" بحسب ما اعلن الجيش الذي عادة ما يستخدم هذا التوصيف للدلالة على حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة وحلفاؤها الغربيون "ارهابيا".

ويشهد جنوب شرق تركيا منذ صيف 2015 معارك شبه يومية بين القوات التركية ومتمردين اكراد، بعد سقوط وقف لاطلاق النار كان يهدف الى وضع حد لنزاع مستمر منذ 1984 اوقع اكثر من 40 الف قتيل.

كذلك يتعرض شمال العراق، حيث يقيم حزب العمال الكردستاني قواعد خلفية له، لغارات يشنها الجيش التركي الذي ينفذ كذلك توغلات بشكل متقطع.

وأطلقت انقرة في 20 يناير عملية "غصن الزيتون" التي تقول انها تستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الواقعة على حدودها.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

