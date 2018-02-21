مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث في انفجار لغم في مالي

باريس: قتل جنديان فرنسيان واصيب ثالث في انفجار لغم يدوي الصنع عند مرور مركبتهم العسكرية المدرعة في مالي، على ما أفاد الاليزيه في بيان مؤكدا معلومات سبق ان اوردها مصدر عسكري.

واورد البيان "ببالغ الحزن، تبلغ رئيس الجمهورية خبر مقتل جنديين (...) هذا الصباح في مالي في هجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع استهدف اليتهما المدرعة".

واضاف ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "يقدم الى عائلتيهما اصدق تعازيه" و"يحرص على الاشادة بشجاعة الجنود الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل".

بدورها، اعربت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي امام الجمعية الوطنية الاربعاء عن "تاثرها البالغ" لمقتل جنديين فرنسيين. وقد حياهما النواب بالتصفيق وقوفا.

وتنشر فرنسا نحو أربعة آلاف جندي فرنسي في دول الساحل الافريقي في اطار عملية برخان لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة.

وبمقتل الجنديين، يرتفع الى 12 عدد الجنود الفرنسيين الذين قضوا منذ بدء عملية برخان صيف 2014.

وفي 12 كانون الثاني/يناير، اصيب ثلاثة جنود في برخان في هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة استهدف قافلتهم في شمال شرق مالي.