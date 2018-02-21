الجبير من بلغاريا: السعودية تدعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا

إيلاف من الرياض: أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء على أن النزاع في سوريا يجب أن يحل على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.

وبيّن الجبير خلال المؤتمر الصحفي مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية البلغارية إيكاتيرينا زاخاريفا، أن المملكة تدعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية لها.

وأكد وزير الخارجية إلى أن المملكة تنسق مع حلفائها لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، ولاستئناف العملية السياسية.

وحول القضايا التي تم بحثها خلال لقائه مع وزيرة الخارجية البلغارية، قال الجبير "عقدنا محادثات بناءة شملت اليمن وإيران ودول الساحل الإفريقي، وعملية السلام وتعاون المملكة مع الاتحاد الأوروبي في محاربة التطرف والإرهاب".

وقد التقى وزير الخارجية السعودي في وقت سابق، اليوم رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، بمقر المجلس في العاصمة البلغارية صوفيا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بلغاريا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وبلغاريا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وبما يخدم التطلعات في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلغاريا مسفر آل غاصب، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري.

