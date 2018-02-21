تأجيل بدء عمل القطار السريع بين القدس وتل ابيب

القدس: أعلنت شركة السكك الحديد الاسرائيلية الاربعاء انه تم لاشهر عدة تأجيل بدء عمل القطار السريع الذي سيربط مدينتي القدس وتل ابيب في زمن قياسي يصل الى نحو نصف ساعة.

وكان وزير المواصلات اسرائيل كاتز اعلن الشهر الماضي ان الخط الجديد الذي يربط بين المدينتين سيبدأ العمل في اواخر مارس المقبل.

ولكن الشركة الاسرائيلية قالت الاربعاء في اعلان لبورصة تل ابيب انها ما زالت بحاجة للحصول على "كل التصاريح التنظيمية المطلوبة" ما ادى الى "ستة اشهر من التأخير" في بدء عمل الخط.

وتقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات تجريبية، ولكنها اعلنت في بيان ان بدء الخط تجاريا سيكون ممكنا فقط بعد الامتثال لمطالب الشرطة المتعلقة للامن والسلامة.

وسيؤدي الخط السريع الذي يمتد بطول 40 كيلومترا من الانفاق وثمانية كلم من الجسور، الى نقل المسافرين بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، ما يجعل التنقل بين المدينتين يستغرق 28 دقيقة بدلا من ساعة ونصف ساعة في القطار القديم.

والمسافة بين المدينتين نحو 70 كيلومترا. ويصادف المسافرون في سياراتهم ازمة سير خانقة.

وسيتوقف القطار السريع ايضا في مطار بن غوريون الدولي، الذي يبعد 10 كيلومترات شرق تل ابيب.

والمواصلات العامة في اسرائيل تعول في شكل كبير على الحافلات.

وتقدر الوزارة تكاليف انشاء خط القطار الذي يمتد على 56 كيلومترا بنحو 7 مليارات شيكل (1,69 مليار يورو).