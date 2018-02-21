ولي العهد السعودي يرعى تخريج دفعة جديدة لكلية الملك فيصل الجوية

إيلاف من الرياض: رعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الـ 93 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول ولي العهد، كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار ركن محمد العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي، عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

وأكد قائد الكلية اللواء طيار ركن خالد اللعبون خلال كلمته كلمته الترحيبة بولي العهد أن حفل تخريج الدفعة الـ 93 من طلبة الكلية التي تشكل الرافد الرئيس لتزويد القوات الجوية الملكية السعودية بالكوادر المؤهلة من الضباط المتخصصين موضحا أن الخريجين ،أصبحوا جاهزين لأداء المهمة، ولينضموا إلى إخوانهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والعزة.

وقال إنه في ظل قيادة حكيمة جاءت الإنجازات تباعاً، حيث أطلق العنان لمسيرة النمو والتطوير والبناء على الأصعدة والمستويات كافة وأضحت المشاريع الجبارة عنوان الحاضر ووعد المستقبل لهذا الوطن المعطاء ،فتبلورت مكونات الصناعة العسكرية التي تهدف لإعداد قوة مؤهلة بذاتها، ومستقلة بأيدي أبنائها ،قوة تستطيع أن تدافع عن الوطن، وأن تحمي حدوده وأجواءه ،ولتكون هذه الهيئة منصة مستدامة للصناعة والتطوير ،ولإنتاج وتقديم كل ما تحتاجه القوات المسلحة من العدة والعتاد، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

من بينهم طلبة خليجيون

وبين اللواء اللعبون أن هذه الدفعة من الخريجين تضم مجموعة من الطلبة المبتعثين لدارسة الطيران وعلومه الذين تم ابتعاثهم للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوربية المتقدمة في هذا المجال، وذلك ضمن برنامج وزارة الدفاع للابتعاث، ليسهموا مع بقية زملائهم في العمل والعطاء بمجد واتقان، كما تضم هذه الدفعة أشقاء من مملكة البحرين، ودولة الكويت اجتازوا برامج التدريب والدارسة ،بكفاءة واقتدار وكانوا نعم السفراء لبلادهم .

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الخريج محمد الحصيني عبر فيها عن اعتزازهم وتشرفهم بالانضمام ضباطاً متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية، حماة للدين والملك والوطن.

ونوه بما حظيوا به طيلة فترة الدراسة والتدريب في الكلية من حسن الإعداد وتوفير الوسائل والإمكانات وفق أرقى التقنيات وأحدثها ، مقدرين لولي العهد رعايته لحفل التخرج.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية ، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج ، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة .

بعد ذلك تسلم ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.