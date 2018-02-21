اسرائيل ساعدت في احباط اعتداء جهادي في استراليا

القدس: أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء ان معلومات تقاسمتها استخبارات بلاده في العام 2017 أتاحت احباط اعتداء لتنظيم الدولة الاسلامية ضد طائرة في استراليا.

وصرح نتانياهو أمام مؤتمر لمسؤولين يهود في القدس "أفشلت الاستخبارات الاسرائيلية مخططا لتدمير طائرة"، مضيفا "هذه احدى الاعمال الكثيرة التي نقوم بها من أجل التصدي للارهاب في العالم واحباط هجمات الارهابيين"، مشيرا بعدها الى ان الهجوم كان من تخطيط تنظيم الدولة الاسلامية.

وكان بيان للجيش الاسرائيلي أشار في العام 2017 الى ان وحدة نخبة من الامن العسكري زودت السلطات الاسترالية بمعلومات أدت الى توقيف عناصر من التنظيم الجهادي كانوا يخططون لشن هجوم على طائرة ركاب.

ولم يتم الكشف عن وجهة الطائرة.

وتابع البيان ان الوحدة استخدمت تقنية متطورة لجمع وتحليل معلومات استخباراتية واتاح ذلك "انقاذ عشرات الارواح".

وكانت استراليا أعلنت العام الماضي توقيف رجلين وانه تم توجيه تهمة محاولة تفجير طائرة تابعة لطيران الاتحاد الاماراتية اليهما.

وقالت الشرطة الاسترالية ان محاولة الاعتداء تم التخطيط لها من قبل "عناصر كبار من تنظيم الدولة الاسلامية في الخارج".

