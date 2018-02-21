الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى تعديل وزاري

تونس: شدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" الاربعاء على ضرورة اجراء تعديل وزاري في تونس بهدف مواجهة التحديات التي يشهدها اقتصاد البلاد.

وقال الامين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي خلال مؤتمر في سيدي بوزيد وسط البلاد "آن الاوان ان نضخ دماء جديدة (...) وايجاد الحلول الحقيقة القادرة على انقاذ تونس".

وتابع ان الاوان حان "للتفكير في تحوير اي كان في الحكومة" في اشارة الى ضرورة اجراء تعديل وزاري.

وطالب الطبوبي السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها بعد "ادراج (تونس) على القوائم السوداء".

وهو كان يشير بذلك الى ادراج تونس على لائحة اوروبية سوداء لتبييض الاموال والفساد، الامر الذي اثار غضبا عارما في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي الى تقديم استقالته.

ولاحقا شدد الطبوبي في مقابلة مع اذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة، على "ضرورة إجراء تقييم بخصوص عمل بعض الوزارات والإدارات العامة بعيدا عن التشنجات والحسابات والنظر إلى ما تقتضيه مصلحة تونس".

وقال ان "الديمقراطية تقتضي التقييم بهدف محاسبة'' المسؤولين.