مصادرة ألف سلاح غير شرعي في شيكاغو منذ بداية العام

شيكاغو: صودر الف سلاح غير شرعي في شوارع شيكاغو منذ مطلع العام الجاري بحسب ما اعلنت السلطات الاربعاء.

وقال رئيس شرطة شيكاغو ادي جونسون، الذي يؤيد فرض قوانين اكثر صرامة حول الاسلحة، ان آخر عملية مصادرة سلاح غير شرعي تمت ليل الثلاثاء الاربعاء.

ويأتي هذا الاعلان بعد اسبوع على عملية اطلاق نار داخل مدرسة في فلوريدا اودت بحياة 17 شخصا.

ومذاك، انخرط الشباب الاميركي في نقاش عام، في محاولة منهم للدفع باتجاه تغيير التشريع المتعلق بحمل السلاح.

من جهتها كانت شرطة كاليفورنيا عثرت على عدد من الاسلحة بينها بنادق نصف آلية في منزل مراهق كان قد توعد بأن يجعل من مدرسته الثانوية هدفا له، وفق ما اعلن الشريف في مقاطعة لوس انجليس الاربعاء.

وتعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء، اتخاذ اجراءات "قوية" من اجل التحقق من السوابق الاجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة، مشيرا حتى الى امكانية تسليح بعض المدرسين في المدارس الاميركية وهي مسألة تثير جدلا كبيرا.

