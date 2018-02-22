السلطات النيجيرية تؤكد أنها أنقذت عددًا من التلميذات المفقودات

داماتورو: أنقذت السلطات النيجيرية عددًا من التلميذات المفقودات منذ ايام بعد هجوم لجماعة بوكو حرام على مدرستهن في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما اعلن مسؤول في الحكومة المحلية ومصدر عسكري رفيع، بدون تحديد العدد.

وكانت الشرطة اعلنت الاربعاء فقدان 111 تلميذة من مدرسة دابتشي الرسمية في ولاية يوبي بعد هجوم شنته الجماعة ليل الاثنين. واثار فقدانهن المخاوف من تكرار سيناريو "شيبوك" عام 2014 الذي أحدث صدمة في العالم حين خطفت بوكو حرام 276 تلميذة من مدرسة رسمية في ولاية بورنو.

وقال عبد الله بيغو المتحدث باسم حاكم ولاية يوبي ابراهيم غيدام ليل الاربعاء الخميس إن "عددا من الفتيات... انقذهن ضباط وجنود الجيش النيجيري من ايدي الارهابيين الذين خطفوهن". واضاف ان "الفتيات اللواتي تم انقذاهن هن الآن بعهدة الجيش النيجيري".

وشكل بيان بيغو اول تأكيد على ان الفتيات مخطوفات بعد ان كانت السلطات اعتبرت 111 تلميذة في عداد المفقودين بعد يومين من هجوم شنته جماعة بوكو حرام على مدرستهن في دابتشي في شمال شرق نيجيريا.

وكانت معلومات اولية اشارت الى ان غالبية التلميذات والمعلمين لاذوا بالفرار لدى سماعهم اطلاق النار خوفا من تعرضهم للخطف. ولم يوضح المتحدث باسم الحكومة المحلية الظروف التي تم فيها انقاذ الفتيات او عددهن، مكتفيا بالقول انه سيتم اعلان مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وقال مصدر عسكري رفيع المستوى في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو لوكالة فرانس برس "عثر عليهن مخطوفات عند الحدود بين يوبي وبورنو". واضاف المصدر ان "الفتيات كن بمفردهن في السيارة التي كانت تعطلت ما اثار ذعر الخاطفين بسبب تعرضهم للمحاصرة والملاحقة من قبل الجنود".

وقال المصدر العسكري "نخشى ان يكون الارهابيو اقتادوا عددا من الفتيات الاخريات (من دابتشي) لان الفتيات لم يكن في سيارة واحدة". واضاف ان "اللواتي كن في السيارة المعطلة هن المحظوظات".

وكانت عائشة يوسف عبد الله احدى التلميذات التي نجحت في الفرار قالت لوكالة فرانس برس "في حالة الذعر التي تلت تسلقت بعض الطالبات السياج وقفزن الى داخل سيارات كانت مركونة في الخارج بدون معرفة الى من تعود ملكيتها".

ويشتبه في أن إسلاميي بوكو حرام استولوا على السيارات.

وأكد اينوا محمد، والد احدى الفتيات المفقودات، فالماتا (16 عاما) "قيل لنا انه تم العثور على فتياتنا". واضاف "لم نرَهن بعد ولا نعلم عدد اللواتي عثر عليهن. سننتظر حتى نراهن لكي تتضح الصورة لدينا".

وسيصل وفد حكومي رفيع الى دابتشي الخميس يضم وزيري الدفاع والخارجية.

