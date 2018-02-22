السعودية ستستثمر 64 مليار دولار في الترفيه

الرياض: أعلنت السعودية الخميس أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على ان يتم جمع هذه الاموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية في مؤتمر صحافي في الرياض أن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للاوبرا.

وأضاف "بدأنا فعلا في بناء البنية التحتية هذه وان شاء الله ترون التغيير بدءا من 2020".

وتستضيف الرياض في مارس المقبل للمرة الاولى "اسبوع الموضة العربي"، بعد ان كان ينظم عادة في دبي. وتقرر ان يقام الاسبوع في العاصمة السعودية بعد نحو شهر من افتتاح مكتب اقليمي ل"مجلس الازياء العربي" في الرياض، وتعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود في منصب الرئيس الشرفي للمجلس.

واضافة الى "اسبوع الموضة العربي"، أكد موظف في فندق ريتز كارلتون أن الفندق سيستضيف اسبوعا عالميا للموضة، يرجح ان ينظم في مايو.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الاساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في 2016 والتي تهدف الى تنويع الاقتصاد.

وقال الخطيب ان جدول الفعاليات الترفيهية للعام 2018 وحده يشمل أكثر من "خمسة آلاف" حدث.

وعرضت على شاشة كبيرة في قاعة المؤتمر بعض الفاعليات التي تخطط المملكة لاستضافتها، وايضا مقتطفات من حفلات لفنانين عالميين، بينهم الكندي برايز ادامز، وفرقة "مارون 5" الاميركية.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه إن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017، ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف.

ولفت خلال حفل الهيئة لإطلاق وتدشين روزنامة الترفيه 2018 في الرياض، إلى أنه في العام 2017 أقامت الهيئة 2200 فعالية، وتهدف للوصول إلى 50 ألف فعالية في 2030.

وقال ان 500 شركة جديدة "سجلت كشركة منظمة في مجال الترفيه خلال سنة واحدة". وذكر ان المملكة تتطلع الى استقطاب زوار من الخليج لحضور الفاعليات الترفيهية فيها.

وأشار الخطيب الى ان عشرة بالمئة من مبيعات تذاكر الفاعليات الترفيهية في المنطقة الشرقية في الاشهر الاخيرة "ذهبت الى البحرين".