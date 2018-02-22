كيف تنام في دقيقة واحدة؟

اكتشف أطباء طريقة جديدة للتخلص من الأرق في دقيقة واحدة.

الطريقة الجديدة بحسب ما نشرت صحيفة «عكاظ» تسمى «4­7­8»، وتقوم على استنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثوانٍ، ثم حبس النفس لمدة 7 ثوانٍ، وفي الثانية الـ 8 يكون الزفير، ويؤدي هذا التمرين البسيط إلى تباطؤ معدل ضربات القلب، الذي يفضي بدوره إلى تهدئة عمل الجهاز العصبي. وتكرار التمرين 4 مرات كفيل في إيصال الإنسان إلى حالة السكون والى نوم عميق.

وقال الأطباء في الدراسة التي تمحورت حول مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم ودور المشاكل النفسية أن تأثير العقاقير المنومة يسبب آثارًا جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية في آن معًا.