"داعش" يتبنى اعتداء في وسط ليبيا

طرابلس: تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الخميس اعتداء داميا استهدف الاربعاء قوات المشير خليفة حفتر في وسط ليبيا.

وقالت وكالة اعماق التابعة للتنظيم في بيان ان الهجوم نفذه انتحاري "على حاجز عسكري لميليشيا حفتر المرتدة".

وهذا اول اعتداء يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا منذ تشرين الاول/اكتوبر.

وقتل ثلاثة عناصر من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الاربعاء في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في منطقة ودّان في وسط البلاد، على ما أفاد متحدث باسم هذه القوات وكالة فرانس برس.

وأسفر الانفجار عن اصابة اثنين آخرين امام نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى طرابلس، بحسب ما قال العقيد احمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.

وينشط مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية في وسط وجنوب ليبيا رغم طردهم من معقلهم في مدينة سرت الساحلية في شمال البلاد في 2016.