تمديد توقيف ثلاثة مشتبه بهم في قضايا فساد تطاول نتانياهو

تل ابيب: أعلنت الشرطة الاسرائيلية الخميس تمديد توقيف ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين في ملفات فساد مفترض تطاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت الشرطة أوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتانياهو في قضيتين وكان تم توقيف اثنين من ابرز المقربين منه في اطار تحقيقين جديدين.

وفي احدى هاتين القضيتين، مددت محكمة في تل ابيب توقيف رئيس مجموعة بيزك للاتصالات شاؤول ايلوفيتش وزوجته حتى الاثنين، وكلاهما ضمن مجموعة من سبعة اشخاص أوقفتهم الشرطة الاحد.

وأوردت الصحف ان التحقيق يشمل خدمات وتسهيلات حكومية عادت بمئات ملايين الدولارات على بيزك لقاء حصول نتانياهو على تغطية ايجابية في موقع "والا" الاخباري الالكتروني الذي يملكه.

وتابعت الشرطة انها مددت توقيف نير حيفيتز المتحدث السابق باسم نتانياهو لثلاثة ايام.

ويشتبه المحققون في ان حيفيتز حاول ان يعرض ترقية على قاضية مقابل وقف تحقيق ضد زوجة نتانياهو سارة.

وتعذر على متحدث باسم الشرطة اعطاء توضيحات حول مصير المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر احد أقرب مساعدي نتانياهو والذي كان أوقف الاحد ايضا. وكان فيلبر تفاوض مع المحققين على تقديم شهادته مقابل حصوله على ضمانات بعدم دخوله السجن.

وأوردت الصحف ان الشرطة تشتبه في ان فيلبر لعب دور وسيط بين نتانياهو وشاؤول ايلوفيتش في قضيتي بيزك ووالا.

وكانت محكمة مددت الاربعاء حتى 26 شباط/فبراير توقيف رئيسة مجلس ادارة بيزك ستيلا هاندلر ومسؤول اخر في المجموعة.

وتشتبه الشرطة في ان نتانياهو وافرادا من اسرته حصلوا على ما قيمته مليون شيكل (285 الف دولار) من السيجار الفاخر والشامبانيا والحلي من اثرياء في مقابل خدمات مالية او شخصية.

ويعود قرار توجيه الاتهام الى المدعي العام الاسرائيلي.