نائب الرئيس الاميركي يهاجم شقيقة كيم جونغ اون

ناشونال هاربور: هاجم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الخميس شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون التي حضر الى جانبها حفل افتتاح الالعاب الاولمبية في بيونغ تشانغ، معتبرا انها "ركن" في النظام الاستبدادي الذي يقمع ملايين من مواطنيه.

وقال بنس خلال مؤتمر سنوي للمحافظين الاميركيين قرب واشنطن ان "شقيقة كيم جونغ اون هي ركن اساسي في النظام الاكثر استبدادا والاكثر قمعا في العالم، وفي حلقة عائلية شريرة تمارس القمع والتجويع والسجن بحق 25 مليون شخص".

واضاف على وقع تصفيق الحاضرين "لجميع من اعتقدوا في وسائل الاعلام انه كان علي ان اقف واصفق للكوريين الشماليين اقول: ان الولايات المتحدة لا تدعم الديكتاتوريات الدموية، اننا نقاوم الديكتاتوريات الدموية".

وتابع بنس "وسنبقى حازمين حتى تكف كوريا الشمالية عن تهديد بلادنا وحلفائنا وحتى تتخلى عن صواريخها النووية والبالستية لمرة واحدة واخيرة".

وحضر بنس وكيم يو جونغ في التاسع من شباط/فبراير حفل افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية جنبا الى جنب على مرأى من كاميرات العالم اجمع، لكنهما لم يتبادلا اي حديث.

وكشفت واشنطن بعدها ان نائب الرئيس كان مستعدا للقاء وفد يضم مسؤولين كوريين شماليين على هامش الالعاب، لكن هذا "الاجتماع القصير" تم الغاؤه "في اللحظة الاخيرة" من جانب بيونغ يانغ بعد تصريحات شديدة اللهجة لبنس.

