"مشيرب" القطرية تعتزم مقاضاة "كاريليون" البريطانية المفلسة

تنوي "مشيرب" العقارية القطرية مقاضاة شركة "كاريليون" البريطانية، لاستعادة 200 مليون جنيه استرليني، تقول إنها ديون مستحقة لها على كاريليون، علمًا أن مشيرب متهمة بحجب مدفوعات عن كاريليون والمساهمة في انهيارها وإيصالها إلى الإفلاس.

أفادت تقارير بأن شركة مشيرب العقارية القطرية المتهمة بحجب مدفوعات عن شركة "كاريليون" والمساهمة في انهيارها، تعتزم مقاضاة الشركة البريطانية المفلسة لاستعادة 200 مليون جنيه استرليني، تقول إنها ديون مستحقة لها على كاريليون.

وقالت الشركة إنها تستطلع الخيارات القانونية كلها، بعدما ألقى ريتشارد هاوسن، رئيس كاريليون السابق، قسطًا كبيرًا من المسؤولية عن افلاس شركته على عاتق مشيرب.

ففي أفادة أدلى هاوسن بها أمام احدى لجان مجلس العموم البريطاني، قال إنه شعر وكأنه "ساعي بريد المحكمة، يقوم برحلات مكوكية إلى الشرق الأوسط للتفاوض بشأن مدفوعات لمشروع كانت كاريليون تنفذه مع مشيرب وسط مدينة الدوحة"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية. قال هاوسن إن شركة مشيرب تُدين لشركة كاريليون بملبغ 200 مليون جنيه استرليني عن أعمال نفذتها، لكن متحدثًا باسم الشركة القطرية صرح بأن هذه الادعاءات "مبعث قلق بالغ وغير دقيقة".

وكانت شركة كاريليون بحاجة ماسة إلى هذه المدفوعات، إذ أبقي هاوسن في منصبه ليعمل وسيطًا للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة كاريليون في يوليو الماضي.

وأرسلت مشيرب مذكرة إلى لجنة التحقيق في انهيار كاريليون تقول فيها: "إن مزاعم عديدة موجهة ضدها مضللة"، وقدمت معلومات إلى اعضاء اللجنة قائلة إنها تسند وجهة نظرها هذه. وكانت شركة مشيرب أعلنت في وقت سابق انها تحملت "تكاليف إضافية كبيرة" حين أُجبرت على الدفع مباشرة لسلسلة مجهزي كاريليون، لأن الشركة البريطانية تخلفت عن الدفع.

ونقلت "ديلي تلغراف" عن مصادر قريبة من مشيرب قولها إنها تدرس مسألة ملاحقة شركة كاريليون ومدرائها قانونيًا في محاكم بريطانيا أو قطر، لاستعادة أموال بذمتها، تبلغ زهاء 200 مليون جنيه استرليني.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط:

http://www.telegraph.co.uk/business/2018/02/21/qatari-developer-could-bring-legal-action-against-carillion/