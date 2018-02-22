متظاهرون في لندن يقفون من أجل الغوطة

المتظاهرون في لندن يقفون من أجل الغوطة

بهية مارديني: شهدت العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم تظاهرة احتجاجية تنديدا بالهجمات التي تستهدف المدنيين في الغوطة الشرقية في العاصمة السورية دمشق.

وتجمع المتظاهرون في ميدان بيكاديللي وسط لندن منذ الساعة السادسة بالتوقيت المحلي .

وقال عبد العزيز الماشي وهو أحد المنظمين للتظاهرة "أنهم اختاروا ساحة البيكاديللي التي تتقاطع فيها أكثر شوارع لندن ازدحاما، بغية لفت الانتباه لما يجري في الغوطة الشرقية" .

الماشي وهو من منبج في سوريا كان متأثرا جدا وهو يتحدث الى "إيلاف"، وقال "ليس أمامنا الا دعم أهلنا في الغوطة وسط صمت العالم".

وأضاف "هذه رسالة غضب ضد جرائم النظام وروسيا بينما يصمت المجتمع الدولي عن استمرار القتل والتنكيل".

وأشار الى أنه من خلال هذه التظاهرة نقول لأهلنا في سوريا وفِي الغوطة نحن معكم.

وقال أيضا نحن نفضح صمت الحكومات ولا يمكن أن نتخلى عن نصرة أهلنا في سوريا.

وأكد المشاركون ضرورة أن تضغط الدول على النظام السوري وروسيا وإيران لحملهم على وقف قتل المدنيين، وغطوا أفواههم أثناء التظاهرة في إشارة الى الصمت الدولي المخجل.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها، "أنقذوا الغوطة"، "ينبغي عدم استهداف الأطفال"، و"ارموا الطعام وليس القنابل".

وكثفت قوات النظام هجماتها على الغوطة منذ الأحد الماضي ليموت المدنيون والأطفال وسط صمت دولي والاكتفاء بتصريحات استنكار وقلق من الأمم المتحدة.