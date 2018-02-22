التحالف بقيادة واشنطن يقر بسقوط 10 قتلى اضافيين من المدنيين في العراق وسوريا

واشنطن: أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا الخميس بمقتل 10 مدنيين اضافيين خلال غارات جوية في كانون الثاني/يناير الماضي ما يرفع العدد الاجمالي الى 841 مدنيا على الاقل خلال أكثر من ثلاث سنوات.

واوضح التحالف في بيان انه أنهى في كانون الثاني/يناير مراجعة 116 بلاغا بمقتل مدنيين اضافيين واعتبر 102 منها تفتقد الى المصداقية.

لكن اربعة بلاغات حول عمليات قصف بين 16 تشرين الاول/اكتوبر 2016 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 كانت ذات مصداقية وبالتالي تم اعلان مقتل عشرة مدنيين اضافيين.

وأوضح البيان "حتى اليوم وبناء على المعلومات المتوفرة، يعتبر (التحالف) من المرجح مقتل 841 مدنيا بشكل غير متعمد في ضربات للتحالف" منذ بدء العملية العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في اب/اغسطس 2014.

وحتى اواخر تشرين الثاني/نوفمبر، كان لا يزال 485 بلاغا قيد الدرس.

وشن التحالف في غضون ثلاث سنوات 39,070 ضربة على تنظيم الدولة الاسلامية أسفرت عن 2,105 بلاغات بوقوع ضحايا مدنيين محتملين لكنه اعتبر 218 منها فقط ذات مصداقية.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز ان 20% من الغارات الجوية للتحالف أوقعت ضحايا مدنيين في العراق وهي نسبة أعلى بكثير من تلك (0,75%) التي يقر بها التحالف.