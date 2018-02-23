هولندا ستستأنف قرار رفض محكمة ترحيل سعيد شعو الى المغرب

الرباط: اصدرت محكمة زيلاند الغربية برابان (جنوب هولندا)، حكمها بعد ظهر الخميس، برفض طلب ترحيل سعيد شعو النائب المغربي السابق والمتجنس بالجنسية الهولندية نحو المغرب.

وينتظر، بحسب مصادر دبلوماسية هولندية، أن تستأنف السلطات الهولندية قرار المحكمة المتعلق بترحيل شعو والذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات، نحو المغرب.

وأكدت سفيرة هولندا بالرباط ديزيري بونيس، لوكالة الأنباء المغربية، أن "وزير العدل والأمن ووزيرة الشؤون الخارجية قد أخذا علماً بقرار المحكمة المتعلق بطلب ترحيل شعو المتهم بترويج المخدرات ".

وأكدت الدبلوماسية الهولندية على أن "وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام يبحثان حالياً حكم المحكمة من أجل الاستئناف بالنقض"، مضيفة أن "هولندا تربطها علاقات ودية غنية وتاريخية مع المغرب، وهي العلاقات التي توليها أهمية كبرى".

وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت، في 29 يونيو الماضي، أنها ألقت القبض على هذا الشخص، موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة "تكوين عصابة إجرامية" و"الاتجار الدولي في المخدرات".